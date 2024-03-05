В Петербурге начались съемки фэнтези «Колотун»
Съемки приключенческого фэнтези «Колотун» стартовали в Санкт-Петербурге, режиссером проекта выступает Олег Гусев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Arna Media.
Главные роли в картине исполнят Иван Колесников, Агата Муцениеце и Дима Калихов. Они сыграют семью Снегиревых, которая окажется в параллельном мире в канун Нового года.
«Персонажей этого мира — добрых и злых волшебников и фантастических существ — сыграют Павел Деревянко, Александр Горбатов, Роман Мадянов, Лукерья Ильяшенко, Артур Ваха и Александа Бабаскина», — отметили в Arna Media.
Съемки картины продлятся до середины июля, помимо Петербурга, они пройдут в Великом Новгороде и его окрестностях, Выборге, близ Самары. Над фильмом работают художник-постановщик Елена Жукова и продюсер Юлия Соболевская, за графику отвечает Алексей Гусев и ALGOUS studio. Производством киноновинки занимается компания «Зебра», дистрибьютором выступит Arna Media.
Ранее в Москве начались съемки семейного фильма «Возвращение попугая Кеши» с Никитой Кологривым, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru