В Петербурге начались съемки фэнтези «Колотун»

Главные роли в картине исполнят Иван Колесников, Агата Муцениеце и Дима Калихов. Они сыграют семью Снегиревых, которая окажется в параллельном мире в канун Нового года.

«Персонажей этого мира — добрых и злых волшебников и фантастических существ — сыграют Павел Деревянко, Александр Горбатов, Роман Мадянов, Лукерья Ильяшенко, Артур Ваха и Александа Бабаскина», — отметили в Arna Media.

Съемки картины продлятся до середины июля, помимо Петербурга, они пройдут в Великом Новгороде и его окрестностях, Выборге, близ Самары. Над фильмом работают художник-постановщик Елена Жукова и продюсер Юлия Соболевская, за графику отвечает Алексей Гусев и ALGOUS studio. Производством киноновинки занимается компания «Зебра», дистрибьютором выступит Arna Media.

Ранее в Москве начались съемки семейного фильма «Возвращение попугая Кеши» с Никитой Кологривым, отмечает телеканал «360».

