«Мосфильм» начал съемки фильма про СВО
Киноконцерн «Мосфильм» начал съемки нового фильма о специальной военной операции. Об этом сообщил генеральный директор компании Карен Шахназаров в беседе с РИА Новости.
По словам главы «Мосфильма», сейчас в работе находятся два сценария.
«Они в достаточно начальной [фазе], но уже в такой реальной... Один — сейчас вообще съемки запускаются», — поделился режиссер.
Шахназаров не раскрыл название нового проекта, однако отметил, что оно связано с СВО. Планируется, что фильм будет готов «где-то осенью».
Ранее киностудия имени Горького объявила о запуске в производство фильма р приключениях Петрова и Васечкина, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Военные США нанесли удар по ракете хуситов, нацеленной на Красное море
- «Мосфильм» начал съемки фильма про СВО
- Аргентинским чиновникам запретят летать на частных самолетах
- Ветеринар назвал шоколад и виноград одними из самых опасных продуктов для собак
- Минобороны: Российский снайпер за одну ночь уничтожил отделение ВСУ
- Коллекционер и дизайнер Айрис Апфель умерла в возрасте 102 лет
- В Аргентине закроют единственное новостное госагентство
- Ирак выразил готовность стать посредником между Россией и Украиной
- В вузах создадут условия для пересдачи ЕГЭ до конца приемной кампании
- Глава ВОЗ заявил о доставке топлива и медикаментов в больницу «Аш-Шифа» в Газе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru