«Мосфильм» начал съемки фильма про СВО

По словам главы «Мосфильма», сейчас в работе находятся два сценария.

«Они в достаточно начальной [фазе], но уже в такой реальной... Один — сейчас вообще съемки запускаются», — поделился режиссер.

Шахназаров не раскрыл название нового проекта, однако отметил, что оно связано с СВО. Планируется, что фильм будет готов «где-то осенью».

Ранее киностудия имени Горького объявила о запуске в производство фильма р приключениях Петрова и Васечкина, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».



