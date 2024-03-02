«Мосфильм» начал съемки фильма про СВО

Киноконцерн «Мосфильм» начал съемки нового фильма о специальной военной операции. Об этом сообщил генеральный директор компании Карен Шахназаров в беседе с РИА Новости.

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По словам главы «Мосфильма», сейчас в работе находятся два сценария.

«Они в достаточно начальной [фазе], но уже в такой реальной... Один — сейчас вообще съемки запускаются», — поделился режиссер.

Шахназаров не раскрыл название нового проекта, однако отметил, что оно связано с СВО. Планируется, что фильм будет готов «где-то осенью».

Ранее киностудия имени Горького объявила о запуске в производство фильма р приключениях Петрова и Васечкина, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:СпецоперацияКарен ШахназаровСъемкиКиноМосфильм

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