В Петербурге 4 апреля откроется Фестиваль русскоязычных театров

Смотр, который продлится по 9 апреля, объединит русскоязычные театры из Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Абхазии и России. Его проводит Театр-фестиваль «Балтийский дом».

В этом году его девизом станет: «Вспомним всех поименно». Он напомнит о подвиге всего советского народа в борьбе с фашизмом. Откроется фестиваль спектаклем Александра Козака «Не покидай меня...», который он поставил в Брестском академическом театре драмы имени Ленинского Комсомола Республики Беларусь.

Ранее стало известно, что ведущие театральные вузы представят свои спектакли на фестивале «Первый план», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

