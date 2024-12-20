Путешествие в сказку: Открылся фестиваль «Город света» проекта «Зима в Москве»
Фестиваль оптических иллюзий «Город света» открылся в рамках проекта «Зима в Москве». Об этом сообщила пресс-служба фестиваля.
Видеоинсталляции и видеопроекции, изображающие сказочных персонажей, можно будет наблюдать на 10 зданиях в центре Москвы каждый вечер (с 18:00 до 23:00) до 20 января.
Так, в шесть часов вечера здание особняка Новиковых («Башмет центр») на улице Большая Полянка будет превращаться в «Ледяной замок» Снежной Королевы — меняя свои очертания, фасады будут покрываться снежными узорами и льдом. За трубой дома на улице Кузнецкий мост поселится Карлсон, а в Столешниковом переулке откроются «Окна в сказку» — зрители смогут увидеть водяного и Деда Мороза, жар-птицу и дуб у лукоморья, а также волшебный конвейер с подарками.
Дед Мороз отправится в космическое путешествие на куполе Московского планетария, а волшебные часы «оживут» на фасаде Государственного академического центрального театра кукол имени Образцова. Кроме того, с 19:00 до 23:00 на Театральной площади «развернется» «Новогодняя открытка».
Все сказочные картины можно будет увидеть круглосуточно 31 декабря и 1 января.
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