В Пермском крае начались съемки фильма по сказу Павла Бажова «Серебряное копытце»
В Пермском крае начались съемки нового художественного фильма по сказу Павла Бажова «Серебряное копытце», сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
Режиссёром новой картины стал Егор Сальников ранее снявшие такие ленты как «Бомбардир. Время Боброва» и «Как я встретил её маму». Он уже пообещал со всем вниманием отнестись к первоисточнику и сохранить в картине достоверный взгляд.
«Действие происходит на стыке двух миров – языческого и христианского, азиатского и европейского», - рассказал постановщик.
Премьера фильма намечена на 2026 год.
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