В Пермском крае начались съемки фильма по сказу Павла Бажова «Серебряное копытце»

Режиссёром новой картины стал Егор Сальников ранее снявшие такие ленты как «Бомбардир. Время Боброва» и «Как я встретил её маму». Он уже пообещал со всем вниманием отнестись к первоисточнику и сохранить в картине достоверный взгляд.

«Действие происходит на стыке двух миров – языческого и христианского, азиатского и европейского», - рассказал постановщик.

Премьера фильма намечена на 2026 год.

Ранее стало известно, что Сергей Маковецкий сыграет Брежнева в сериале «Дорогой Вилли», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

