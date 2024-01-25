Все десять подмосковных концертов Лолиты отменены
Все десять концертов в рамках юбилейного тура певицы Лолиты Милявской, которые должны были пройти в Московской области, отменены, сообщила артистка ТАСС.
Речь идет о февральских концертах певицы в десяти городах Подмосковья, в том числе в Чехове, в Люберцах, в Орехово-Зуево и так далее.
Ранее Милявская призналась, что сейчас в ее жизни совсем нет концертов, но она продолжает жить по расписанию, отмечает «Радиоточка НСН». Она отметила, что встает в 7:30 утра и идет гулять с мамой, теперь певица больше времени уделяет семье. По словам Лолиты, она чаще стала ходить в бассейн и решила воспользоваться ситуацией, чтобы дать организму отдохнуть.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru