Все десять подмосковных концертов Лолиты отменены

Речь идет о февральских концертах певицы в десяти городах Подмосковья, в том числе в Чехове, в Люберцах, в Орехово-Зуево и так далее.

Ранее Милявская призналась, что сейчас в ее жизни совсем нет концертов, но она продолжает жить по расписанию, отмечает «Радиоточка НСН». Она отметила, что встает в 7:30 утра и идет гулять с мамой, теперь певица больше времени уделяет семье. По словам Лолиты, она чаще стала ходить в бассейн и решила воспользоваться ситуацией, чтобы дать организму отдохнуть.

