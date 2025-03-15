«Автопортрет с ушанкой» Микеланджело Пистолетто выставили на торги
15 марта 202515:46
На торги Artnet выставили работу итальянского художника Микеланджело Пистолетто «Автопортрет с ушанкой», говорится на сайте площадки.
Картина, созданная в 1972 году, оценивается в 10-15 тысяч долларов.
По словам организаторов торгов, работа Пистолетто представляет из себя трафаретную печать на зеркальной нержавеющей стали.
«Отражающий характер композиции объединяет зрителя и его окружение в портрете, стирая границы между личностью и произведением искусства», – добавили организаторы аукциона.
Ранее картину «Иланг-иланг (розово-зеленый)» американского художника Энди Уорхола выставили на торги Artnet, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- «Автопортрет с ушанкой» Микеланджело Пистолетто выставили на торги
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru