«Автопортрет с ушанкой» Микеланджело Пистолетто выставили на торги

На торги Artnet выставили работу итальянского художника Микеланджело Пистолетто «Автопортрет с ушанкой», говорится на сайте площадки.

Ранее неизвестную картину Васнецова продадут на аукционе в Москве за $1,5 миллиона

Картина, созданная в 1972 году, оценивается в 10-15 тысяч долларов.

По словам организаторов торгов, работа Пистолетто представляет из себя трафаретную печать на зеркальной нержавеющей стали.

«Отражающий характер композиции объединяет зрителя и его окружение в портрете, стирая границы между личностью и произведением искусства», – добавили организаторы аукциона.

Ранее картину «Иланг-иланг (розово-зеленый)» американского художника Энди Уорхола выставили на торги Artnet, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Artnet
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