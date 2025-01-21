В Париже откроют крупнейшую в истории выставку Дэвида Хокни
В Париже откроется крупнейшая в истории выставка-ретроспектива творчества английского художника Дэвида Хокни, сообщила газета The Guardian.
Посетители смогут прийти на выставку в Фонде Луи Виттон в апреле. Выставка продлится до 1 сентября. На выставке будут представлены работы Хокни, ранее не появлявшиеся ни в одной экспозиции. Например, посетители смогут увидеть «После Блейка: известно меньше, чем думают люди».
Выставка займет все здание галереи. Сам художник признался, что настолько масштабной экспозиции в его жизни еще не было.
Ранее картину Хокни «Портрет художника» продали на аукционе Christie's за 90,3 миллиона долларов, напоминает RT.
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