Роман «Мастер и Маргарита» возглавил февральский топ продаж «Литрес»

За два прокатных уикенда картина Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» собрала в российских кинотеатрах уже более миллирада рублей. Зрители отмечают, что это очень красивый фильм, при этом режиссерская интерпретация романа нравится не всем.

Актер Александр Галибин, сыгравший Мастера в мини-сериале Владимира Бортко «Мастер и Маргарита» 2005 года, в беседе с «Радиоточкой НСН» высказал мнение, что Локшин исказил суть произведения, «поменяв линии, которые менять невозможно».

