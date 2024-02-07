Роман «Мастер и Маргарита» возглавил февральский топ продаж «Литрес»
Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» на фоне проката в России одноименного фильма продолжает стремительный взлет, сообщили НСН в книжном сервисе «Литрес».
Так, «Мастер» возглавил ТОП-5 продаж в период с 25 января по 4 февраля. При этом на прошлой неделе роман Булгакова вошел в пятерку самых востребованных литературных произведений, однако лидером оставалась Татьяна Серганова с книгой «Травница или Как выжить среди магов».
За два прокатных уикенда картина Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» собрала в российских кинотеатрах уже более миллирада рублей. Зрители отмечают, что это очень красивый фильм, при этом режиссерская интерпретация романа нравится не всем.
Актер Александр Галибин, сыгравший Мастера в мини-сериале Владимира Бортко «Мастер и Маргарита» 2005 года, в беседе с «Радиоточкой НСН» высказал мнение, что Локшин исказил суть произведения, «поменяв линии, которые менять невозможно».
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