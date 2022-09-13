В орфографический словарь Виноградова добавили более 150 новых слов

Орфографический словарь Института русского языка имени Виноградова РАН пополнило 151 новое слово.

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Среди новых лексем — такие слова, как стендап-комик, стобалльник, субиндекс, суржанка, тайконавт, телеграм-канал, ЧВК (частная военная компания — Прим. НСН), чевэкашник, шаурма, тероборона, штрафизолятор. Также в списке появились антиваксер, бумеры, погуглить и покерфейс.

Ранее стало известно, что Минпросвещения России готовит учебник по классическому украинскому языку. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:Русский Язык
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