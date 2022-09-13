В орфографический словарь Виноградова добавили более 150 новых слов

В Москве задержан мужчина, угрожавший скинуть ребёнка с балкона 13-го этажа Работы по строительству и реконструкции девяти станций БКЛ метро планируют завершить до конца года Московским врачам стали доступны еще два сервиса искусственного интеллекта Столичная служба занятости и Сбербанк запускают совместный проект по трудоустройству горожан На показе мод проекта «Московское долголетие» представят пять новых фэшн-коллекций