В «Ну, погоди!» появятся новые персонажи

17 ноября 201920:00

Новые серии мультфильма «Ну, погоди!», которые выйдут в середине 2020 года, обещают представить дополнительных героев. Юлиана Слащева из киностудии «Союзмультфильм» рассказала об этом на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

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Она отметила, что новые персонажи будут второстепенными, и все события будут происходить с ними на фоне главных героев – Волка и Зайца. По ее словам, вопрос с озвучкой героев мультфильма пока не решен, но к нему планируют подойти очень серьезно, даже несмотря на то, что «Ну, погоди!» – бездиалоговый мультфильм, там есть только отдельные фразы и восклицания.

«Мы очень внимательно подойдем к сохранению аутентичности этого легендарного проекта», – пообещала глава «Союзмультфильма».

Ранее НСН сообщала, что к лету 2020 года киностудия намерена выпустить 26 новых серий популярного мультфильма.



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