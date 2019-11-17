В «Ну, погоди!» появятся новые персонажи

Она отметила, что новые персонажи будут второстепенными, и все события будут происходить с ними на фоне главных героев – Волка и Зайца. По ее словам, вопрос с озвучкой героев мультфильма пока не решен, но к нему планируют подойти очень серьезно, даже несмотря на то, что «Ну, погоди!» – бездиалоговый мультфильм, там есть только отдельные фразы и восклицания.

«Мы очень внимательно подойдем к сохранению аутентичности этого легендарного проекта», – пообещала глава «Союзмультфильма».

Ранее НСН сообщала, что к лету 2020 года киностудия намерена выпустить 26 новых серий популярного мультфильма.







