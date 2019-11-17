В «Ну, погоди!» появятся новые персонажи
Новые серии мультфильма «Ну, погоди!», которые выйдут в середине 2020 года, обещают представить дополнительных героев. Юлиана Слащева из киностудии «Союзмультфильм» рассказала об этом на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
Она отметила, что новые персонажи будут второстепенными, и все события будут происходить с ними на фоне главных героев – Волка и Зайца. По ее словам, вопрос с озвучкой героев мультфильма пока не решен, но к нему планируют подойти очень серьезно, даже несмотря на то, что «Ну, погоди!» – бездиалоговый мультфильм, там есть только отдельные фразы и восклицания.
«Мы очень внимательно подойдем к сохранению аутентичности этого легендарного проекта», – пообещала глава «Союзмультфильма».
Ранее НСН сообщала, что к лету 2020 года киностудия намерена выпустить 26 новых серий популярного мультфильма.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Россияне не смогут полететь на курорты Египта к Новому году
- Диетологи сравнили сахарную зависимость с героиновой
- Тбилиси вновь охватили акции протеста
- Буксируемые украинские корабли прошли под Крымским мостом
- Почему Меркель, Путин и Макрон не смеются над «анекдотами» Зеленского про Донбасс?