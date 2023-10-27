Американская певица Тейлор Свифт официально стала миллиардершей
Состояние американской певицы Тейлор Свифт официально превысило отметку в один миллиард долларов, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, стать миллиардершей 33-летнее исполнительнице помог её музыкальны тур Eras, в рамках которого состоялись уже более 50 выступлений. Отмечается, что в целом гастроли певицы принесли ВВП США 4,3 млрд долларов.
Уточняется, что с 2019 года музыкальные релизы принесли Свифт 400 млн долларов, на концертах она заработала 370 млн долларов, а принадлежащая ей недвижимость стоит 110 млн долларов.
Также Bloomberg указывает, что Свифт является одной из немногих певиц, которые стали обладателями такого состояния только благодаря своей музыке и выступлениям.
Ранее житель американского Нэшвилла Дэвис Перриго не смог приобрести билеты на концерт Тейлор Свифт и решил проблему оригинальным способом - устроился в службу охраны стадиона, работающую на шоу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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