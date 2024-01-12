Концерт Лолиты отменили в Омске

При этом Telegram-канал Mash пишет, что билеты доступны на онлайн-площадках. Так, от концертов Лолиты после «голой» вечеринки официально отказались власти Тюмени, Перми, Екатеринбурга и других городов.

Глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру России с просьбой проверить певицу Лолиту Милявскую, сообщает Life.ru. Активист просит проверить, уведомила ли артистка органы МВД РФ о наличии у нее двойного гражданства. В 1978 году исполнительница получила гражданство Израиля после смерти отца.

Ранее Лолита оказалась в центре скандала после участие в «голой вечеринке» блогерши Насти Ивлеевой, что привело к отмене концертов певицы, передает «Радиоточка НСН».

