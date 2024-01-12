Концерт Лолиты отменили в Омске
Концерт Лолиты Милявской в Омской филармонии, запланированный на 27 марта, не состоится, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минкульта региона. С сайта филармонии исчезла афиша.
Отмечается, что договоренность была достигнута полгода назад, но никакой договор подписан не был. Билеты в кассах не продаются, говорится в официальном заявлении.
При этом Telegram-канал Mash пишет, что билеты доступны на онлайн-площадках. Так, от концертов Лолиты после «голой» вечеринки официально отказались власти Тюмени, Перми, Екатеринбурга и других городов.
Глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру России с просьбой проверить певицу Лолиту Милявскую, сообщает Life.ru. Активист просит проверить, уведомила ли артистка органы МВД РФ о наличии у нее двойного гражданства. В 1978 году исполнительница получила гражданство Израиля после смерти отца.
Ранее Лолита оказалась в центре скандала после участие в «голой вечеринке» блогерши Насти Ивлеевой, что привело к отмене концертов певицы, передает «Радиоточка НСН».
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