В Новосибирске открылась историческая фотовыставка

В Новосибирске впервые открылась фотовыставка о тружениках тыла «Город славен людьми». В экспозиции собраны фотографии и биографии героев трудового фронта, трудившихся на предприятиях региона в 1941 – 1945 годах.

Первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов, принявший участие в открытии выставки, рассказал, что выставка посвящена присвоению Новосибирску почетного звания «Город трудовой доблести».

«За каждой биографией, за каждым человеком, который здесь изображен, который вошел в историю Новосибирской области, действительно стоит подвиг. За их трудовыми свершениями были военные победы, были успешные бои, были погибшие солдаты и офицеры, и было знамя над рейхстагом», - отметил он.

Эта экспозиция – часть мультимедийного выставочного проекта «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве», подготовленного в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и проведения Года памяти и славы в России. Выставка пройдет в 23 регионах страны от Москвы до Южно-Сахалинска.

