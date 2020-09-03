В Новосибирске открылась историческая фотовыставка
В Новосибирске впервые открылась фотовыставка о тружениках тыла «Город славен людьми». В экспозиции собраны фотографии и биографии героев трудового фронта, трудившихся на предприятиях региона в 1941 – 1945 годах.
Первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов, принявший участие в открытии выставки, рассказал, что выставка посвящена присвоению Новосибирску почетного звания «Город трудовой доблести».
«За каждой биографией, за каждым человеком, который здесь изображен, который вошел в историю Новосибирской области, действительно стоит подвиг. За их трудовыми свершениями были военные победы, были успешные бои, были погибшие солдаты и офицеры, и было знамя над рейхстагом», - отметил он.
Эта экспозиция – часть мультимедийного выставочного проекта «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве», подготовленного в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и проведения Года памяти и славы в России. Выставка пройдет в 23 регионах страны от Москвы до Южно-Сахалинска.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+4 995 / сут.
Умерли
17 528+114 / сут.
Выздоровели
827 тыс.+5 766 / сут.
- Мишустин признал прогресс в вопросе будущего Союзного государства
- «Аэрофлот» с 11 сентября возобновляет рейсы в Дубай
- Прокурор рассказал о банде киллеров Фургала
- Товарооборот России и Белоруссии упал на 21% за полгода
- Фургал заявил о давлении следствия и угрозах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru