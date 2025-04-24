В Новой Третьяковке открылась выставка «Путь на Восток»

Экспозиция включает в себя произведения живописи, графики, скульптуры и предметы декоративно-прикладного искусства советских художников, которые отправились работать в республики Средней Азии. Работы на выставку поступили из собраний самой Третьяковской галереи, Русского музея, Музея Востока, Исторического музея, Саратовского государственного художественного музея имени А. Н. Радищева и других.

Особое место занимают произведения из бухарского цикла Павла Кузнецова, а также картины Кузьмы Петрова-Водкина, Роберта Фалька и Владимира Фаворского.

Ранее Третьяковка запустила онлайн-экскурсию от Влада Бумаги, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

