В Новой Третьяковке 22 июня открывается выставка абстракциониста Александра Беридзе

В Новой Третьяковке на Крымском Валу 22 июня открывается выставка известного абстракциониста Александра Беридзе «Ментальный фигуратив», художник представит в столице 30 своих знаковых работ.

Во Франции его называют «королем абстракции» и одним из самых многообещающих художников современности. Его работы лет были представлены на известном аукционе Phillips, пользуются популярностью в Америке, Германии, Бельгии, Испании, Италии, Монако, Франции. Сегодня произведения русского художника можно встретить в частных коллекциях Иваны Трамп, Джоан Коллинз, Алишера Усманова.

По мнению исследователей, Беридзе первым в истории искусства смог запечатлеть на полотне мыслительный процесс, передал его многообразие.

«Философы, исследуя устройство человеческой психики, обнаружили, что мыслительный процесс никогда не протекает в «словесной форме». Сама по себе мысль «течет» сквозь голову вихреватым турбулентным потоком, «плывет» в сознании», рассказывает Беридзе.

Это течение мысли, динамику, абстрактную геометрию, богатую цветовую палитру и удивительные эксперименты с различными техниками демонстрирует художник на своих полотнах.

