В новой «Маске» главную роль планируют отдать женщине

Майк Ричардсон, продюсер и соавтор фильма «Маска», планирует создать ремейк киноленты с женщиной в главной роли, сообщает журнал Forbes.

Такую необходимость продюсер увидел после неудачного проката продолжения картины «Сын Маски» 2005 года. На главную роль Ричардсон планирует пригласить «отличного комика».

«Я уже даже знаю кого, но не буду пока называть ее имя. Мало ли что, нам еще нужно убедить эту прекрасную актрису. Но некоторые идеи сценария у нас уже есть», — цитирует журнал создателя «Маски».

По замыслу Ричардсона, героине придется иметь дело с темной стороной абсолютной власти.

Ранее кинокритик Антон Долин в интервью НСН объяснил, почему считает ремейк мультфильма студии Disney «Новая «Русалочка» сенсацией.

