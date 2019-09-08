В новой части «Миссии невыполнима» сыграет звезда Marvel

Актриса Хейли Этвелл из фильма кинокомпании Marvel «Первый мститель» получила роль в новой части проекта «Миссия невыполнима». Такую информацию в своем Instagram-аккаунте опубликовал режиссер боевика Кристофер Маккуорри.

При этом кинодеятель не уточнил, какую именно роль сыграет Хейли Этвелл. В главной роли традиционно задействован Том Круз. Тажке известно, что в ленте снимется Ребекка Фергюсон, сыгравшая королеву Елизавету в сериале «Белая королева».

Планируется, что новая часть фильма «Миссия невыполнима» появится в прокате в июле 2021 года. Съемки этой, седьмой по счету, части будут проходить одновременно с работой над восьмым фильмом.

Ранее президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов в эфире НСН оценил составленный математиками рейтинг «влиятельных» фильмов и назвал свои варианты картин.

