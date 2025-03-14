Трамп заявил, что обсуждения с Путиным о прекращении огня на Украине идут хорошо

Бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу FOX26 заявил, что обсуждения с российским президентом Владимиром Путиным по возможному прекращению огня в Украине продвигаются достаточно хорошо, несмотря на сложность ситуации.

По его словам, больше информации о перспективах завершения конфликта станет известно в следующий понедельник.

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Трамп также признал, что его прежние заявления о готовности завершить конфликт на Украине в течение 24 часов были проявлением сарказма, подчеркнув, что такая цель не может быть достигнута в столь короткие сроки.

Ранее Украина выразила готовность к 30-дневному прекращению огня при условии согласия России. Российская сторона в свою очередь потребовала дополнительных условий, включая прекращение поставок оружия Украине и предотвращение ее усиления во время перемирия. Президент Путин также выразил желание обсудить предложение о прекращении огня с Трампом, отметив, что необходимо решить коренные причины конфликта, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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