Трамп заявил, что обсуждения с Путиным о прекращении огня на Украине идут хорошо

Бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу FOX26 заявил, что обсуждения с российским президентом Владимиром Путиным по возможному прекращению огня в Украине продвигаются достаточно хорошо, несмотря на сложность ситуации.

По его словам, больше информации о перспективах завершения конфликта станет известно в следующий понедельник.