Трамп заявил, что обсуждения с Путиным о прекращении огня на Украине идут хорошо
Бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу FOX26 заявил, что обсуждения с российским президентом Владимиром Путиным по возможному прекращению огня в Украине продвигаются достаточно хорошо, несмотря на сложность ситуации.
По его словам, больше информации о перспективах завершения конфликта станет известно в следующий понедельник.
Трамп также признал, что его прежние заявления о готовности завершить конфликт на Украине в течение 24 часов были проявлением сарказма, подчеркнув, что такая цель не может быть достигнута в столь короткие сроки.
Ранее Украина выразила готовность к 30-дневному прекращению огня при условии согласия России. Российская сторона в свою очередь потребовала дополнительных условий, включая прекращение поставок оружия Украине и предотвращение ее усиления во время перемирия. Президент Путин также выразил желание обсудить предложение о прекращении огня с Трампом, отметив, что необходимо решить коренные причины конфликта, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru