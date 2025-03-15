Корабль Crew Dragon с россиянином Песковым стартовал к МКС

Космический корабль Crew Dragon стартовал к Международной космической станции, следует из трансляции американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Запуск миссии Crew-10 на МКС перенесли почти на сутки

Ранее вылет Crew Dragon откладывали из-за неполадок с гидравликой наземной опоры ракеты.

Аппарат запустили из Космического центра Кеннеди в американском штате Флорида. Пуск прошел штатно.

В составе экипажа Crew Dragon российский космонавт Кирилл Песков, астронавты NASA Энн Макклейн и Николь Айерс, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Такуя Ониси.

Известно, что на космическом корабле должны вернуться на Землю астронавты Барри Уилмор и Сунита Уильямс, которые провели на МКС девять месяцев вместо запланированной недели.

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Фото: t.me/roscosmos_gk
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