Корабль Crew Dragon с россиянином Песковым стартовал к МКС
Космический корабль Crew Dragon стартовал к Международной космической станции, следует из трансляции американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Ранее вылет Crew Dragon откладывали из-за неполадок с гидравликой наземной опоры ракеты.
Аппарат запустили из Космического центра Кеннеди в американском штате Флорида. Пуск прошел штатно.
В составе экипажа Crew Dragon российский космонавт Кирилл Песков, астронавты NASA Энн Макклейн и Николь Айерс, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Такуя Ониси.
Известно, что на космическом корабле должны вернуться на Землю астронавты Барри Уилмор и Сунита Уильямс, которые провели на МКС девять месяцев вместо запланированной недели.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru