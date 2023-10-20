«В ногу со зрителем»: Золотовицкий о праздновании 80-летия Школы-студии МХАТ

С 14 октября в «Новом Манеже» проходит выставка, посвященная 80-летию Школы-студии МХАТ. О ее особенностях и планах на будущее НСН рассказал ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. Он также поведал о юбилейной выставке, которая проходит с 14 октября в «Новом Манеже».

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«Планируется, что эта выставка продлится до 28 октября, однако уже ведутся разговоры о том, чтобы ее продлить. На ней рассказывается про все факультеты, про всю историю Школы-студии МХАТ, начиная с идей Владимира Ивановича Немировича-Данченко. Представлены фотографии всех выпускников, начиная с 1947 года. Есть сад, где все сделано, как в чеховской Любимовке. Выставка также повествует о наших культовых педагогах, начиная от Василия Топоркова, Виктора Станицына, Александра Карева и заканчивая моими друзьями — Романом Козаком, Дмитрием Брусникиным. Есть возможность наладить с ними мультимедийный контакт, послушать, посмотреть на всех педагогов. Дальше у нас идет сад художников за восьмидесятилетнюю историю постановочного факультета — представлены макеты действующих художников, которые были выпускниками школы-студии или преподавали в школе-студии, от Валерия Левенталя до сегодняшних выпускников. А 18 ноября у нас будет спектакль на большой сцене МХАТа, который написали молодые драматурги, про историю школы-студии», — сказал Золотовицкий.

Собеседник НСН также поделился своими впечатлениями от сегодняшней даты.

«Я счастлив, что школа существует и поныне, что сегодня выходят выпускники, востребованные в театре в разных профессиях. Мы выпускаем актеров, художников, художников-технологов, художников по свету, продюсеров, менеджеров, художников по костюмам, которые представлены на выставке своими работами. Есть стремление не опускать планку, хотя держать ее довольно трудно. От выпускников Школы-студии МХАТ мурашки идут, были курсы, в которых все стали народными артистами», — добавил ректор.

Также Золотовицкий подчеркнул, что выпуски театральных вузов должны соответствовать актуальным требованиям театра.

«Требования диктует зритель. Как говорил Олег Павлович Табаков, зритель голосует за театр ногами — либо приходит на спектакль, либо уходит с него. Важно, чтобы выпускники всегда чувствовали сегодняшние потребности театра, разговаривали со зрителями, понимали, что зритель приходит не только развлечься, но и поработать вместе с нами. Здорово, когда дипломные спектакли идут на больших сценах, в театрах, когда мы ездим на полноценные гастроли по регионам. У нас множество партнеров. Например, мы уже два года сотрудничаем с “Сибуром”, ездим по городам. В прошлом году мы были в Томске, в двадцатитысячном городке Свободный под Благовещенском, куда привозили “Илиаду” Гомера», — отметил собеседник НСН.

В заключение театральный деятель указал на то, что название «Школа-студия» — очень правильное.

«Никто не отменял таблицу умножения, высшей математики без нее не существует. Давая эту таблицу умножения, азбуку, алфавит, хотелось бы, чтобы все понимали, что такое сегодня театр и для чего он нужен», — заявил руководитель Школы-студии МХАТ.

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