Райкин проверит сердечные связи в «Ночь театров»

В ночь с 27 на 28 марта в Москве пройдет ежегодная акция «Ночь театров». Более 40 театров столицы в рамках этого весеннего мероприятия обычно готовят свои «ночные» программы – экскурсии, открытые репетиции и мастер-классы, а также видеопоказы.

Ежегодная акция в этот раз проходит с поправкой на меры безопасности, принятые для предотвращения распространения коронавируса. Так, художественный руководитель московского театра «Сатирикон» Константин Райкин рассказал НСН, что встретится с аудиторией в прямом эфире Instagram.

«Интересно иногда услышать или увидеть какие-то их ощущения и поговорить более житейски, человечески, не просто как актер с молчащим зрительным залом», - отметил он.

По мнению художественного руководителя театра «Сатирикон», такие встречи не нужно проводить слишком часто, особенно через интернет, ведь такой способ общения «убивает» энергетику.

«И вот тогда я жду подтверждения, что между нами много общего и что мы друг друга понимаем, жду встречи с себе подобными. Ведь всегда человек, который профессионально занимается искусством, очень заинтересован, чтобы его понимали и понимали правильно и тонко, и точно. Общение через экран, конечно, очень ограничивает живую энергию, но взамен дает какие-то другие прелести. В театре вообще очень важен такой эмоциональный и интеллектуальный энергообмен. Онлайн этого не происходит, но здесь что-то есть другое, интимно-индивидуальное. От этого прямого эфира я жду подтверждения наших сердечных связей», - заключил собеседник НСН.

А в театре «Модерн» пошли более традиционным путем. После показа спектакля «Нирвана» зрителей ждет общение с актерами и художественным руководителем «Модерна» Юрием Грымовым.

Ранее сообщалось, что к «Ночи театров» могут быть смягчены ограничения по заполняемости театральных залов с 50 до 75%.

