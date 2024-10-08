В НИИ Склифосовского рассказали об улучшении состояния Василия Ливанова
Состояние актера, народного артиста РСФСР Василия Ливанова, который попал в реанимацию отделения неврологии, улучшилось. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.
Накануне в учреждении заявили, что 89-летний Ливанов остается в тяжелом состоянии в реанимации.
«Василий Борисович: реанимация неврологии, находится в состоянии средней тяжести», — рассказал представитель НИИ Склифософского.
На минувшей неделе стало известно, что Василия Ливанова госпитализировали, напоминает Ura.ru. По данным СМИ, артист перенес операцию и остановку сердца.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru