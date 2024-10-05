Mash: Во время операции у актера Ливанова остановилось сердце
Во время операции у российского актера Василия Ливанова остановилось сердце. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».
По данным источника, 89-летний исполнитель роли Шерлока Холмса в советских фильмах находится сейчас под ИВЛ в реанимации. Отмечается, что врачи оценивают состояние актера как тяжелое.
Народный артист РСФСР попал в больницу 29 сентября, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Известно, что перед госпитализацией Ливанов жаловался на слабость, одышку и нарушение речи. По предварительным данным, актеру диагностировали инсульт.
Ранее в НИИ Склифосовского сообщили, что Василий Ливанов остается в реанимации неврологии в тяжелом состоянии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru