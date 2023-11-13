Netflix выпустит аниме-сериал по «Терминатору»

По сюжету главная героиня отправляется из будущего в 1997 год, чтобы спасти ученого, который разрабатывает новую форму искусственного интеллекта, способного противостоять Скайнету.

Разработкой аниме-сериала занимается японская студия Production IG, которая известна своими работами над антологией «Звездных войн» и «Призраком в доспехах». Дата премьеры и название пока неизвестны.

Ранее Netflix на своем YouTube-канале представил тизер многосерийной экранизации фэнтезийного мультфильма «Аватар: Легенда об Аанге», напоминает RT.

