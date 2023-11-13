Netflix выпустит аниме-сериал по «Терминатору»
Netflix снимет аниме-сериал по «Терминатору». Тизер сериала уже доступен на You-Tube канале стримингового сервиса.
По сюжету главная героиня отправляется из будущего в 1997 год, чтобы спасти ученого, который разрабатывает новую форму искусственного интеллекта, способного противостоять Скайнету.
Разработкой аниме-сериала занимается японская студия Production IG, которая известна своими работами над антологией «Звездных войн» и «Призраком в доспехах». Дата премьеры и название пока неизвестны.
Ранее Netflix на своем YouTube-канале представил тизер многосерийной экранизации фэнтезийного мультфильма «Аватар: Легенда об Аанге», напоминает RT.
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