В Музее Победы открылась новогодняя выставка, объединившая 150 экспонатов

Новогодняя выставка «История в миниатюре – взгляд сквозь века» открылась в Музее Победы 18 декабря, в нее вошло порядка 150 подлинных экспонатов, сообщила пресс-служба музея.

Новая экспозиция рассказывает не только о традициях празднования Нового года, о елочных игрушках и подарках, но и о военной истории государства. В создании приняли участие в том числе Клуб военачальников РФ, студия оловянной миниатюры «Русский раритет», а также частные коллекционеры.

В музее отметили, что выставка открыла череду праздничных мероприятий, которые состоятся в музее к Новому году. Там пройдут творческие мастер-классы, концерты, а также исторический квест «Елка Победы», который соберет в музее на Поклонной горе ребят от 6 до 13 лет. Во время 1,5-часовой игры ребят ждут костюмированные персонажи, приключения в исторических декорациях, секретные шифры и головоломки.