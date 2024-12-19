В Музее Победы открылась новогодняя выставка, объединившая 150 экспонатов

Новогодняя выставка «История в миниатюре – взгляд сквозь века» открылась в Музее Победы 18 декабря, в нее вошло порядка 150 подлинных экспонатов, сообщила пресс-служба музея.

Новая экспозиция рассказывает не только о традициях празднования Нового года, о елочных игрушках и подарках, но и о военной истории государства. В создании приняли участие в том числе Клуб военачальников РФ, студия оловянной миниатюры «Русский раритет», а также частные коллекционеры.

В музее отметили, что выставка открыла череду праздничных мероприятий, которые состоятся в музее к Новому году. Там пройдут творческие мастер-классы, концерты, а также исторический квест «Елка Победы», который соберет в музее на Поклонной горе ребят от 6 до 13 лет. Во время 1,5-часовой игры ребят ждут костюмированные персонажи, приключения в исторических декорациях, секретные шифры и головоломки.

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На выставке представлены новогодние елочные игрушки и почтовые открытки середины ХХ века, а также уникальная коллекция «Солдаты Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945» из фондов Музея Победы. Среди экспонатов можно будет увидеть коллекцию игрушек, которая выполнена по эскизам Михаила Шемякина к балету «Щелкунчик».

Основу выставки составили коллекции оловянных солдатиков, которые иллюстрируют различные эпохи истории России – от призвания варягов до войны в Афганистане. Экспозиция объединила свыше 100 оловянных солдатиков. Это изображение правителей России – Юрия Долгорукого, Александра Невского, Петра Первого, Рюрика и многих других. Гости Музея Победы могут увидеть воинов России разных эпох: новгородского ратника и московского стрельца, красноармейца и партизана времен Великой Отечественной войны. Выставка будет работать до 12 января 2025 года.

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ФОТО: пресс-служба Музея Победы
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