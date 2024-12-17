Выставка «Русское невероятное» в центре «Зотов» продлится до 23 марта

Посвященная конструктивизму выставка «Русское невероятное» проходит в центре «Зотов». Гости экспозиции смогут взаимодействовать с интерактивной инсталляцией компании MR Group. В частности, архитектонами Казимира Малевича вдохновлялись авторы архитектурной идеи мультиквартала VEER на западе Москвы, бюро СПИЧ. Познакомиться с этими элементами можно будет в игровой форме.

Представленная компанией инсталляция состоит из трех подиумов. На одном из них нужно собрать изображение будущего мультиквартала и архитектона Малевича, второй познакомит с творчеством архитекторов Сергея Чобана, Константина Мельникова, Николая Ладовского, Владимира Кринского, Ивана Леонидова, Лазаря Хидекеля и Лазаря Лисицкого. Третий же подиум представляет архитектон Малевича.

Выставка дополнена образовательным лендингом, повествующим о пяти знаковых проектах небоскребов, которые были созданы советскими архитекторами в 1920-е годы.

Выставка включает в себя 144 произведения декоративно-прикладного искусства, графики, скульптуры и живописи от эпохи Средневековья до наших дней. На экспозиции, в частности, представлены работы художников Виктора Пивоварова, Ильи Кабакова, Эрика Булатова, Якова Чернихова, Наталии Гончаровой, Николая Суетина, Павла Филонова и других мастеров.

По словам заместителя генерального директора по маркетингу MR Group Екатерины Кутумовой, «Русское невероятное» — второй совместный проект компании с центром «Зотов», обнаруживший интересные архитектурные связи в области конструктивизма.

Экспозиция «Русское невероятное» продлится до 23 марта 2025 года. Параллельно проходят авторские курсы арт-клуба для детей и подростков, цикл «Бесед о пространстве», сеансы фильмов в рамках программы «Небывальщина», концерт композитора Владимира Мартынова и лекции от команды Музея архитектуры имени Щусева.

