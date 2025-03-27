В Музее МХАТ открылась выставка об Иннокентии Смоктуновском
Выставочный проект «Многоликий, но единственный» о жизни и творчестве народного артиста СССР Иннокентия Смоктуновского открылся в музее МХАТа, сообщает пресс-служба учреждения.
В экспозиции представлены фотографии спектаклей с участием актера, театральные костюмы, документы, письма.
На открытии выставки выступила дочь народного артиста Мария Смоктуновская. Она напомнила о том, что её отец был призван в армию в 1943 году, когда ему исполнилось 18 лет. А также рассказала, как он попал в плен, затем бежал, воевал в партизанском отряде и встретил Победу в Берлине.
Ранее стало известно, что Марина Брусникина поставит в МХТ имени А. Чехова «Двадцать дней без войны», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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