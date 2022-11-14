Кустурица станет президентом кинофестиваля «Дух огня» в Ханты-Мансийске
Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица был утвержден на пост президента международного кинофестиваля «Дух огня». Об этом рассказали в официальном telegram-канале региональных властей «Югра. Официально».
«На пост президента XXI Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» утвержден сербский сценарист, режиссер и композитор, обладатель двух «Золотых пальмовых ветвей» Каннского кинофестиваля — Эмир Кустурица», — сказано в сообщении властей.
По словам кинодеятеля, его связывают давние теплые отношения с Россией. «Я очень рад, что могу возглавить этот фестиваль для молодых талантливых людей. Рад, что смогу помочь тем, кто хочет создавать хорошее кино», — приводятся в сообщении его слова.
В Международном конкурсе дебютных фильмов могут участвовать любые дебютные фильмы, независимо от их участия в других международных кинофестивалях в количестве 10-12 лент. Из них по регламенту не более, чем два кинофильма могут быть на русском языке. Конкурс оценивает международное жюри , состоящее из 5-ти крупных деятелей международного кинематографа. Предусмотрено присуждение четырех международных призов, обеспеченных денежным вознаграждением.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 364 / сут.
Умерли
391 тыс.+60 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+5 072 / сут.
- СК проведет расследование гибели российского военного в украинском плену
- В Иране анонсировали визит делегации МАГАТЭ в страну
- СМИ: Большую пресс-конференцию Путина могут перенести на 2023 год
- Украина обратится к G20 с просьбой исключить Россию из состава группы
- Песков: Деятельность Рогозина в зоне СВО не требует согласования с Кремлем
- Власти: Теракт в Стамбуле совершила связанная с РПК гражданка Сирии
- Песков: Путин планирует встретиться с мобилизованными
- Британский премьер предложил план по снижению влияния России на мировую экономику
- Башкирский театр отменил спектакль из-за позиции автора по спецоперации
- СМИ: Украинский военный перепутал ВСУ с армией России и попал в плен
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru