Кустурица станет президентом кинофестиваля «Дух огня» в Ханты-Мансийске

Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица был утвержден на пост президента международного кинофестиваля «Дух огня». Об этом рассказали в официальном telegram-канале региональных властей «Югра. Официально».

«На пост президента XXI Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» утвержден сербский сценарист, режиссер и композитор, обладатель двух «Золотых пальмовых ветвей» Каннского кинофестиваля — Эмир Кустурица», — сказано в сообщении властей.

По словам кинодеятеля, его связывают давние теплые отношения с Россией. «Я очень рад, что могу возглавить этот фестиваль для молодых талантливых людей. Рад, что смогу помочь тем, кто хочет создавать хорошее кино», — приводятся в сообщении его слова.

В Международном конкурсе дебютных фильмов могут участвовать любые дебютные фильмы, независимо от их участия в других международных кинофестивалях в количестве 10-12 лент. Из них по регламенту не более, чем два кинофильма могут быть на русском языке. Конкурс оценивает международное жюри , состоящее из 5-ти крупных деятелей международного кинематографа. Предусмотрено присуждение четырех международных призов, обеспеченных денежным вознаграждением.







