В Москве вручили театральную премию «Гвоздь сезона»
В Большом театре прошла XXII церемония награждения театральной премии «Гвоздь сезона», сообщает РБК.
Спектакль «Генерал и его семья» Театра имени Евгения Вахтангова стал обладателем главного приза - «Большой хрустальный гвоздь». Режиссер Светлана Землякова поставила спектакль по одноименному роману Тимура Кибирова, который в 2020 году получил литературную премию «Большая книга».
На главный приз также претендовали «Леопольдштадт» Российского государственного молодежного театра, «Скоморох Памфалон» Театра «Центр драматургии и режиссуры», «Лабардан-с» Студии театрального искусства и опера «Норма» Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.
Ранее стало известно, что Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова проведет масштабные гастроли в Китае с 20 июня по 7 июля со спектаклем «Евгений Онегин» по роману в стихах Александра Пушкина, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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