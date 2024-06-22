В Москве вручили театральную премию «Гвоздь сезона»

Спектакль «Генерал и его семья» Театра имени Евгения Вахтангова стал обладателем главного приза - «Большой хрустальный гвоздь». Режиссер Светлана Землякова поставила спектакль по одноименному роману Тимура Кибирова, который в 2020 году получил литературную премию «Большая книга».

На главный приз также претендовали «Леопольдштадт» Российского государственного молодежного театра, «Скоморох Памфалон» Театра «Центр драматургии и режиссуры», «Лабардан-с» Студии театрального искусства и опера «Норма» Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Ранее стало известно, что Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова проведет масштабные гастроли в Китае с 20 июня по 7 июля со спектаклем «Евгений Онегин» по роману в стихах Александра Пушкина, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

