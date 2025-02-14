В Москве впервые выставили уникальную фреску IV века до н.э.
14 февраля 202516:43
Уникальную фреску IV века до нашей эры, на которой изображен военный всадник, впервые выставил на всеобщее обозрение Государственный музей изобразительных искусств имени А. Пушкина, сообщает сайт учреждения.
На протяжении десятилетий она хранилась в запасниках Воронежского художественного музея пока не было принято решение отправить её на реставрацию в Москву.
Впервые фреска была обнаружена в Италии в XIX веке.
Ранее новый директор ГМИИ имени А. Пушкина Ольга Галактионова отказалась говорить о планах, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru