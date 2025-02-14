В Москве впервые выставили уникальную фреску IV века до н.э.

На протяжении десятилетий она хранилась в запасниках Воронежского художественного музея пока не было принято решение отправить её на реставрацию в Москву.

Впервые фреска была обнаружена в Италии в XIX веке.

Ранее новый директор ГМИИ имени А. Пушкина Ольга Галактионова отказалась говорить о планах, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

