В Москве умер заслуженный артист РФ Виктор Семенов
25 ноября 201922:20
На 77-м году жизни скончался заслуженный артист России Виктор Семенов. Об этом сообщает портал Дни.ру со ссылкой на Театр на Таганке, где работал Семенов.
Причина смерти актера не уточняется. Дата прощения с артистом станет известна в ближайшем будущем.
В театре выразили соболезнования родным и близким актера. Отмечается, что Семенов играл во многих спектаклях театра, в том числе, «Добрый человек из Сезуана», «Мастер и Маргарита», «Гамлет», «Калека с Инишмана» и других.
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ФОТО: pixabay.com