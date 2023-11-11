В Москве умер автор «Тринадцатого председателя» Азат Абдуллин
Народный писатель Башкортостана, драматург и публицист Азат Абдуллин скончался на 93-м году жизни в Москве, пишет "Башинформ" со ссылкой на Союз писателей республики.
Уточняется, что писатель умер в больнице 11 ноября. Абдуллин завещал похоронить его на Востряковском кладбище в Москве. Предварительно, автора похоронят во вторник.
Писатель получил мировую известность благодаря своей драме "Тринадцатый председатель". Ее поставили в Театре имени Вахтангова, а Василий Лановой сыграл главную роль. Позже, в 1987-м вышла двухсерийная телеверсия драмы. Спектакль ставили в театрах Румынии, Болгарии, США, Чехословакии и других, отмечает «Радиоточка НСН».
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