В Москве умер автор «Тринадцатого председателя» Азат Абдуллин

Уточняется, что писатель умер в больнице 11 ноября. Абдуллин завещал похоронить его на Востряковском кладбище в Москве. Предварительно, автора похоронят во вторник.

Писатель получил мировую известность благодаря своей драме "Тринадцатый председатель". Ее поставили в Театре имени Вахтангова, а Василий Лановой сыграл главную роль. Позже, в 1987-м вышла двухсерийная телеверсия драмы. Спектакль ставили в театрах Румынии, Болгарии, США, Чехословакии и других, отмечает «Радиоточка НСН».

