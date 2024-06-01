В Москве у Покровского монастыря собрались желающие проститься с Заворотнюк
В Москве у Покровского монастыря выстроились длинные очереди из желающих проститься с актрисой Анастасией Заворотнюк, сообщает ряд СМИ.
Отмечается, что после церемонии прощания артистку похоронят в столице на Троекуровском кладбище.
Анастасия Заворотнюк умерла 30 мая на 54-м году жизни от продолжительной болезни. С 2019 года она пыталась победить рак мозга. Но несмотря на временные улучшения, две недели назад ее состояние ухудшилось.
Российскому зрителю актриса запомнилась по роли веселой няни в комедийном сериале «Моя прекрасная няня».
Ранее народный артист России Владимир Машков назвал Заворотнюк мужественным человеком.
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