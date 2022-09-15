В Москве стартует VI Международный Русский кинофестиваль

В Москве начнет свою работу VI Международный Русский кинофестиваль. Торжественная церемония открытия состоится 19 сентября в Большом зале Центрального Дома кинематографистов. В рамках кинофорума будут представлены более 80 фильмов - документальные, игровые и анимационные. Все они посвящены культуре и традициям народов России, межнациональному и межкультурному взаимодействию.

В этом году в киносмотре примут участие кинематографисты из Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Боснии и Герцеговины (Республики Сербской), Индии, Италии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Мозамбика, Узбекистана, Швеции, ЮАР и России. Они представят свой творческий взгляд на русский мир, российскую историю, миссию России в современном мире.