В Москве стартует VI Международный Русский кинофестиваль

В Москве начнет свою работу VI Международный Русский кинофестиваль. Торжественная церемония открытия состоится 19 сентября в Большом зале Центрального Дома кинематографистов. В рамках кинофорума будут представлены более 80 фильмов - документальные, игровые и анимационные. Все они посвящены культуре и традициям народов России, межнациональному и межкультурному взаимодействию.

В этом году в киносмотре примут участие кинематографисты из Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Боснии и Герцеговины (Республики Сербской), Индии, Италии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Мозамбика, Узбекистана, Швеции, ЮАР и России. Они представят свой творческий взгляд на русский мир, российскую историю, миссию России в современном мире.

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Кинопоказы будут проходить 10 дней с 19 по 29 сентября в залах Центрального Дома кинематографистов. Вход на мероприятия бесплатный, посетить их смогут все желающие.

Подведение итогов и церемония награждения лауреатов состоится 30 сентября в Большом зале Дома Кино. Как заявил директор кинофестиваля Андрей Холенко, одной из основных целей проведения Международного Русского кинофестиваля является исследование средствами кинематографа таких понятий как «русская душа», «русский характер» и «русский взгляд на мир».

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ФОТО: пресс-служба VI МРКФ
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