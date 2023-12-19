В Москве состоялась премьера музыкального фильма «Бременские музыканты»

Так, главного героя «Бременских музыкантов» сыграл Тихон Жизневский. Кроме того, в картине снялись, в частности, Сергей Бурунов, Ирина Горбачева, Роман Курцын, Валентина Ляпина и Константин Хабенский.

По словам Нужного, если когда-то получится «хоть на один ноготок» прикоснуться к такому историческому масштабу, как мультфильм, это будет самым большим подарком.

Ранее генпродюсер кинокомпании «Русское» Ирина Смирнова в интервью НСН рассказала, что среди россиян идет большой запрос на фильмы-сказки. При этом, указала она, они не должны казаться устаревшими, передает «Радиоточка НСН».

