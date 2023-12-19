В Москве состоялась премьера музыкального фильма «Бременские музыканты»
Премьера семейного музыкального полнометражного фильма «Бременские музыканты» режиссера Алексея Нужного по мотивам одноименного мультфильма состоялась в московском киноцентре «Октябрь».
Председатель правления киностудии «Тритэ», продюсер фильма Никита Михалков на премьере рассказал, что картина является «настоящей и легкой». Он убежден, что получилось талантливое и «нужное» кино.
Так, главного героя «Бременских музыкантов» сыграл Тихон Жизневский. Кроме того, в картине снялись, в частности, Сергей Бурунов, Ирина Горбачева, Роман Курцын, Валентина Ляпина и Константин Хабенский.
По словам Нужного, если когда-то получится «хоть на один ноготок» прикоснуться к такому историческому масштабу, как мультфильм, это будет самым большим подарком.
Ранее генпродюсер кинокомпании «Русское» Ирина Смирнова в интервью НСН рассказала, что среди россиян идет большой запрос на фильмы-сказки. При этом, указала она, они не должны казаться устаревшими, передает «Радиоточка НСН».
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