В Москве состоялась премьера комедии Клима Шипенко «Холоп-2»
Премьера сиквела комедии «Холоп» режиссера Клима Шипенко состоялась в залах московского киноцентра «Октябрь».
По словам продюсера фильма, генерального продюсера студии Yellow, Black and White Эдуарда Илояна, появилась приятная новогодняя традиция, по которой на каждый Новый год студия и онлайн-кинотеатр Start представляют большой фильм. Со своей стороны, Шипенко со сцены поблагодарил команду продюсеров за то, что они доверили ему фильм, бюджет, а также предоставили творческую свободу.
В «Холопе-2» сюжет разворачивается вокруг избалованной девушки Кати, роль которой исполняет Аглая Тарасова. Героиня позволяет себе нарушать законы и правила, не боясь наказания, потому что ее мать – чиновница. В ходе фильма Катя попадает в дворцовую эпоху на «исправительные работы», передает «Радиоточка НСН».
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