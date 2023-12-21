В Москве состоялась премьера комедии Клима Шипенко «Холоп-2»

Премьера сиквела комедии «Холоп» режиссера Клима Шипенко состоялась в залах московского киноцентра «Октябрь».

«Эпично и масштабно»: BadComedian оценил шансы «Холопа 2» обойти предшественника

По словам продюсера фильма, генерального продюсера студии Yellow, Black and White Эдуарда Илояна, появилась приятная новогодняя традиция, по которой на каждый Новый год студия и онлайн-кинотеатр Start представляют большой фильм. Со своей стороны, Шипенко со сцены поблагодарил команду продюсеров за то, что они доверили ему фильм, бюджет, а также предоставили творческую свободу.

В «Холопе-2» сюжет разворачивается вокруг избалованной девушки Кати, роль которой исполняет Аглая Тарасова. Героиня позволяет себе нарушать законы и правила, не боясь наказания, потому что ее мать – чиновница. В ходе фильма Катя попадает в дворцовую эпоху на «исправительные работы», передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПремьераРоссияФильм

Горячие новости

Все новости

партнеры