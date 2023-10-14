В Москве состоялась премьера фильма, посвященного 100-летию баскетбольного клуба ЦСКА
В столице состоялась премьера фильма "ЦСКА. В сердце навсегда", посвященного 100-летию баскетбольного клуба, сообщает ТАСС.
Режиссером киноленты стал Иван Махров. На премьере фильма были действующие игроки ЦСКА, легенды клуба, а также звезды спорта. Так, посмотреть киноленту пришли Алексей Немов, президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, Светлана Хоркина и многие другие.
В документальном фильме словами героев повествуется история становлении баскетбольного ЦСКА, рассказывается о крупнейших победах и важнейших событиях. Трейлер киноленты покажут болельщикам на матче ЦСКА - "Парма", который состоится 15 октября.
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