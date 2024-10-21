В Москве состоится благотворительный показ спектакля-урока «Юная любовь» по Шекспиру

В Москве состоится благотворительный показ спектакля-урока «Юная любовь в пяти театральных измерениях» с участием юных актеров для детей из семей участников СВО. Мероприятие состоится 30 октября в Москонцерт Холле.

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«Юная любовь в пяти театральных измерениях» — инновационный спектакль-урок, созданный по трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта». Постановка погружает зрителей в эстетику пяти видов театра: античный, дель арте, кабуки, театр Брехта и система Станиславского.

А 16 и 17 ноября спектакль-урок «Юная любовь в пяти театральных измерениях» покажут на сценах Самары и Тольятти.

Мероприятие является совместной инициативой АНО «Музыкальное сердце театра», Москонцерта, Театральной студии Светланы Горшковой и Фонда «Защитники Отечества».

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ФОТО: пресс-служба организаторов
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