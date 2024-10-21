В Москве состоится благотворительный показ спектакля-урока «Юная любовь» по Шекспиру

Производство на заводе чипов «Кремний Эл» в Брянске прервано из-за атаки БПЛА Продюсер Роднянский заочно приговорен в РФ к 8,5 годам за фейки об армии Путин дал гражданство «первому политическому беженцу из США в РФ» Президент РФ наградил российских участников Паралимпиады в Париже Шнуров развёлся со своей четвёртой супругой