В Москве простятся с Арменом Джигарханяном
В Москве во вторник, 17 ноября, состоится прощание с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном.
Гражданская панихида начнется в полдень в Московском драматическом театре, которым он руководил, пишет «Газета.ру».
Прощание будет открытым для всех поклонников артиста.
Похоронят Джигарханяна на Ваганьковском кладбище рядом с могилой дочери.
Армен Джигарханян умер в ночь на субботу, 14 ноября. Ему было 85 лет. Юбилей он отметил 3 октября.
Приемный сын Армена Джигарханяна Степан накануне разместил на своей странице в Instаgrаm снимок артиста, сделанный незадолго до смерти, сообщает телеканал «360».
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