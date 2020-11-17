В Москве простятся с Арменом Джигарханяном

Похоронят Джигарханяна на Ваганьковском кладбище рядом с могилой дочери.

Армен Джигарханян умер в ночь на субботу, 14 ноября. Ему было 85 лет. Юбилей он отметил 3 октября.

Приемный сын Армена Джигарханяна Степан накануне разместил на своей странице в Instаgrаm снимок артиста, сделанный незадолго до смерти, сообщает телеканал «360».

