В Москве простятся с Арменом Джигарханяном

В Москве во вторник, 17 ноября, состоится прощание с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном.

Гражданская панихида начнется в полдень в Московском драматическом театре, которым он руководил, пишет «Газета.ру».

Прощание будет открытым для всех поклонников артиста.

Сын Джигарханяна рассказал об «ужасном совпадении» в день смерти отца

Похоронят Джигарханяна на Ваганьковском кладбище рядом с могилой дочери.

Армен Джигарханян умер в ночь на субботу, 14 ноября. Ему было 85 лет. Юбилей он отметил 3 октября.

Приемный сын Армена Джигарханяна Степан накануне разместил на своей странице в Instаgrаm снимок артиста, сделанный незадолго до смерти, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ПохороныАрмен Джигарханян
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