Сын Джигарханяна рассказал об «ужасном совпадении» в день смерти отца

Приемный сын Армена Джигарханяна Степан, проживающий в США, рассказал об «ужасном совпадении» в день смерти актера.

По его словам, новость о смерти отца застала его за рулем в Лас-Вегасе.

«Армен Борисович ушел 14-го ноября, в Америке еще была пятница, 13-е… Такое вот ужасное совпадение», — рассказал Степан Джигарханян изданию sobesednik.ru.

Умер народный артист Армен Джигарханян

Он также сообщил, что хотел бы попасть на похороны отца, но из-за проблем с авиасообщением ему будет непросто успеть вовремя.

О смерти Армена Джигарханяна стало известно 14 ноября. Актеру было 85 лет. Он отметил свой юбилей 3 октября.

Ранее сообщалось, что Степан Джигарханян может лишить бывшую супругу своего отца Виталину Цымбалюк-Романовскую части доставшегося от актера имущества, передает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:СмертьАрмен Джигарханян
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