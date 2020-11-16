Сын Джигарханяна рассказал об «ужасном совпадении» в день смерти отца
Приемный сын Армена Джигарханяна Степан, проживающий в США, рассказал об «ужасном совпадении» в день смерти актера.
По его словам, новость о смерти отца застала его за рулем в Лас-Вегасе.
«Армен Борисович ушел 14-го ноября, в Америке еще была пятница, 13-е… Такое вот ужасное совпадение», — рассказал Степан Джигарханян изданию sobesednik.ru.
Он также сообщил, что хотел бы попасть на похороны отца, но из-за проблем с авиасообщением ему будет непросто успеть вовремя.
О смерти Армена Джигарханяна стало известно 14 ноября. Актеру было 85 лет. Он отметил свой юбилей 3 октября.
Ранее сообщалось, что Степан Джигарханян может лишить бывшую супругу своего отца Виталину Цымбалюк-Романовскую части доставшегося от актера имущества, передает РИА ФАН.
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