Сын Джигарханяна рассказал об «ужасном совпадении» в день смерти отца

Приемный сын Армена Джигарханяна Степан, проживающий в США, рассказал об «ужасном совпадении» в день смерти актера.

По его словам, новость о смерти отца застала его за рулем в Лас-Вегасе.

«Армен Борисович ушел 14-го ноября, в Америке еще была пятница, 13-е… Такое вот ужасное совпадение», — рассказал Степан Джигарханян изданию sobesednik.ru.