В Москве простились с народным артистом Ренатом Ибрагимовым
В Московской соборной мечети состоялось прощание с народным артистом РСФСР Ренатом Ибрагимовым, сообщает ТАСС.
На похороны отца из Казани приехал сын певца Султан, вдова артиста поблагодарила его друзей, которые организовали прощальную церемонию, и поклонников, пришедших почтить его память, среди которых - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.
«Без сожаления уход человека не бывает. А уход такой личности, как Ренат Ибрагимов, - это невосполнимая потеря для нашей нации», - отметил председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин.
Народного артиста РСФСР похоронят на мусульманском участке Волковского кладбища в подмосковных Мытищах.
Российский эстрадный певец, актер и композитор Ренат Ибрагимов умер 14 мая. Ему было 75 лет. По словам его супруги, мужу стало плохо с сердцем.
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