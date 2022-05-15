В Москве простились с народным артистом Ренатом Ибрагимовым

На похороны отца из Казани приехал сын певца Султан, вдова артиста поблагодарила его друзей, которые организовали прощальную церемонию, и поклонников, пришедших почтить его память, среди которых - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.

«Без сожаления уход человека не бывает. А уход такой личности, как Ренат Ибрагимов, - это невосполнимая потеря для нашей нации», - отметил председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин.

Народного артиста РСФСР похоронят на мусульманском участке Волковского кладбища в подмосковных Мытищах.

Российский эстрадный певец, актер и композитор Ренат Ибрагимов умер 14 мая. Ему было 75 лет. По словам его супруги, мужу стало плохо с сердцем.

