В Москве прошла церемония прощания с Михаилом Кокшеновым
В ритуальном зале митинского крематория в Москве состоялась церемония прощания с народным артистом России Михаилом Кокшеновым, сообщает РИА Новости со ссылкой на актера Алексей Панин.
Прощание с народным артистом, по словам Панина, было камерным. Кроме родных и друзей на ней присутствовал актер Борис Токарев, сыгравший роль Сани Григорьева в фильме «Два капитана».
Напомним, урну с прахом Михаила Кокшенова захоронят в фамильном склепе на Новодевичьем кладбище, вблизи к могиле писателя Николая Гоголя.
О смерти 83-летнего артиста стало известно 5 июня. Михаил Кокшенов умер в частной клинике в Подмосковье. По словам его супруги Натальи Лепехиной – от последствий инсульта.
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