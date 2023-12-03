В Москве прошел закрытый показ лишенной проката «Сказки» Сокурова

Запись показа фильма «Сказка» и дискуссии выложена на You-Tube-канале «Осторожно: Собчак» в воскресенье. Спустя час его посмотрели почти 29 тысяч человек.

««Сказка» — очень особенный фильм, вы такого никогда не видели ни у кого. Сокуров не просто рассказывает историю посмертных мытарств диктаторов XX века — он создаёт уникальный мир. В нём мешаются документальная кинохроника тоталитарных режимов и иллюстрации Гюстава Доре к «Божественной комедии» и «Библии», языки, идеи, образы. Выглядит нереально, запредельно, невероятно», – отметила Собчак.



Собчак заявила, что на закрытый показ пригласили наших друзей, коллег и единомышленников.

«Константин Богомолов (режиссер – прим. НСН) рассказал о пушкинской лёгкости сокуровского стиля. Андрей Колесников (журналист – прим. НСН) поставил вопрос о двойниках. А ещё в дискуссии приняли участие: Антон Желнов (телеведущий, документалист – прим. НСН), Евгений Жаринов (писатель, литературовед– прим. НСН), Андрей Смирнов (кинорежиссер. сценарист, драматург – прим. НСН), Тамара Морщакова (юрист, правозащитник – прим. НСН) и другие.

В дискуссии участвовал и сам режиссер Александр Сокуров, который отвечал на вопросы участников показа, «и всё равно оставлял после своих комментариев новый веер вопросов, как и сама «Сказка»».

Ранее режиссер Александр Сокуров заявил НСН, что не собирается выкладывать «Сказку» в Сеть и не знаком с режиссером Арсением Гончуковым, который анонсировал появление фильма в Сети, якобы озвученного Сокуровым.

«Что за слухи, что за глупости? В этом сейчас нет никакой необходимости. Мне не известен «коллега» с таким именем, я его не знаю. Не знаю, откуда он это берет, что это за политико-романтический персонаж. Я с ним не знаком, и ни с кем на эту нему не разговаривал и не общался», - сказал Сокуров.





