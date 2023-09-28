В Москве прошел аудиовизуальный перформанс FORMA ЗВУКА
Аудиовизуальный перфоманс FORMA ЗВУКА прошел 27 сентября на территории бывших мастерских Московско-Брестской железной дороги на Пресне в городском квартале Republic.
Так, гостям вечера предстояло исследовать историческое пространство мастерских с помощью уникального музыкального перфоманса, который был разработан специально для этого места. Между актами шоу девелопер FORMA рассказал, что четыре промышленных здания в «кирпичном» стиле эпохи модерна не только восстановят, но и сделают функциональным. Так, здесь расположится масштабный событийно-гастрономический кластер.
В шоу разные виды искусства дополняли друг друга и создавали впечатление единства пространства и его архитектуры с музыкой, инсталляциями и светом. Световые элементы эффектно выделяли конструкцию и формы сводов здания, которые останутся главными акцентами после реставрации.
Так, гости могли общаться, танцевать и активно перемещаться по пространству, изучая его с помощью музыки. Для гостей выступили петербургский музыкант LONG ARM, chillrave-дуэт Geju, а также хедлайнеры события — Антон Беляев и группа Therr Maitz.
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