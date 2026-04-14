Экс-министр экономики предупредил россиян о скором росте цен
В России сложились три фактора для ускорения инфляции, заявил НСН Андрей Нечаев.
Дефицит бюджета, снижение ключевой ставки и повышение налогов приведут к повышению цен в РФ, рассказал экс-министр экономики России Андрей Нечаев в беседе с НСН.
Около 82% россиян считают, что в ближайший год цены на ЖКХ и еду будут расти быстрее их доходов. При этом каждый пятый ждет позитивных изменений в экономике. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса «Платформа», опубликованные РБК. Нечаев назвал три причины для таких ожиданий.
«По официальным оценкам инфляции — она замедляется, поэтому не правы те, кто ждут ее ускорения. Но если исходить из альтернативных оценок, которые показывают цифры в два-два с половиной раза выше, то можно ожидать роста цен. В экономике совпали сразу несколько факторов для такого сценария. Во-первых, ситуация в первые три месяца драматичная — на 20% перебрана годовая норма размера дефицита. Во-вторых, повышение налогов дало мощный импульс инфляции в начале года. В-третьих, играет снижение ключевой ставки. Фактически, это означает, что деньги становятся дешевле, что подстегивает рост цен. С другой стороны, он может быть нивелирован экономическим ростом. Однако пока ставка остается высокой», — подчеркнул он.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев назвал НСН необходимый уровень ключевой ставки для развития экономики России.
