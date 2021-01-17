В Москве прощаются с Борисом Грачевским

В Москве поклонники и коллеги по цеху прощаются с художественным руководителем «Ералаша» Борисом Грачевским, сообщает РИА Новости.

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Церемония прощания проходит в столичном Доме кино на Васильевской улице.

По театральной традиции гроб установили на сцене в окружении цветов и венков. Под музыку на большом экране транслируют фотографии Грачевского.

По данным СМИ, Бориса Грачевского похоронят на Троекуровском кладбище Москвы.

Напомним, Борис Грачевский скончался 14 января от осложнений после коронавируса в возрасте 71 года. «Ералаш» он основал в 1974 году вместе с писателем Александром Хмеликом.

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Фото: eralash.ru
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