В Москве прощаются с Борисом Грачевским
В Москве поклонники и коллеги по цеху прощаются с художественным руководителем «Ералаша» Борисом Грачевским, сообщает РИА Новости.
Церемония прощания проходит в столичном Доме кино на Васильевской улице.
По театральной традиции гроб установили на сцене в окружении цветов и венков. Под музыку на большом экране транслируют фотографии Грачевского.
По данным СМИ, Бориса Грачевского похоронят на Троекуровском кладбище Москвы.
Напомним, Борис Грачевский скончался 14 января от осложнений после коронавируса в возрасте 71 года. «Ералаш» он основал в 1974 году вместе с писателем Александром Хмеликом.
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