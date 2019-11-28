Выставка разных эпох в честь юбилея художественной школы имени Серова

25 ноября состоялось открытие выставки в честь 85-летия Детской художественной школы им. В.А. Серова. Мероприятие прошло в выставочном зале Московского Союза Художников при медийной поддержке Фонда Валентина Серова и радиостанции «НАШЕ Радио».

Открывала выставку Екатерина Смирнова — директор Детской художественной школы, правнучка великого русского художника В.А. Серова.

На выставке представлены произведения основателей школы, нынешних преподавателей и учащихся - некое объединение разных эпох: прошлое, настоящее и будущее.

Сочетание живой классической музыки квартета «Estroquartet» и потрясающих работ художников, скульпторов наполнили вечер необыкновенной творческой атмосферой.

Поздравить организаторов и участников с открытием выставки в зал приехали главный ученый секретарь Президиума Российской Академии Художеств, заслуженный архитектор Российской Федерации О.А. Кошкин, заместитель председателя Московского Союза Художников А.П. Петров, директор «Фонда Валентина Серов» О.С. Иванова, заместитель директора по учебной работе в Московском академическом художественном лицее при Российской академии художеств С.А. Петропавловская, председатель объединенного профсоюза музыкальных и художественных школ Москвы Д.Л. Игумнов, заместитель главного редактора журнала «Юный художник» Н.В. Платонов.

Приятной для Е.Д. Серовой была новость от представителя Российской Академии Художеств О.А. Кошкина о вручении ей звания почетного Академика Российской Академии Художеств.

Еще одна новая страница вписана в историю Детской художественной школы имени В. А. Серова.

Сотрудники Фонда говорили на выставке о том, что выпускники этой школы продолжат свой творческий путь и будут радовать своими работами, а они всегда готовы поддерживать молодые таланты в их продвижении.



