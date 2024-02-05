В Москве пройдет XIV Всероссийская художественная выставка «Россия»

В экспозицию вошли работы более чем 500 авторов из каждого региона страны, а также гостей из Абхазии и Южной Осетии. На выставке будут представлены живопись, скульптура, графика, монументальное искусство, декоративно-прикладное искусство, народное искусство, искусство театра и кино, искусствоведение.

«По сути, перед нами – полноценная панорама состояния изобразительного искусства на разных территориях нашей страны, которая даёт основания для анализа общих тенденций в культуре республик, областей и краёв», - отметили организаторы.

Отмечается, что открытие выставки состоится в канун очередного Съезда Союза художников России, который пройдёт в экспозиционном пространстве. Мероприятие пройдёт в Западном крыле Новой Третьяковки на Крымском Валу, 10.

Ранее директор Третьяковской галереи Елена Проничева заявила, что ретроспектива Николая Рериха в Новой Третьяковке и Алексея Боголюбова в Инженерном корпусе стали самыми посещаемыми выставками по итогам 2023 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

