В Москве пройдет XIV Всероссийская художественная выставка «Россия»
Союз художников России объявил, что 6 февраля в Москве начнёт работу крупнейший за последнее пятилетие проект – XIV Всероссийская художественная выставка «Россия».
В экспозицию вошли работы более чем 500 авторов из каждого региона страны, а также гостей из Абхазии и Южной Осетии. На выставке будут представлены живопись, скульптура, графика, монументальное искусство, декоративно-прикладное искусство, народное искусство, искусство театра и кино, искусствоведение.
«По сути, перед нами – полноценная панорама состояния изобразительного искусства на разных территориях нашей страны, которая даёт основания для анализа общих тенденций в культуре республик, областей и краёв», - отметили организаторы.
Отмечается, что открытие выставки состоится в канун очередного Съезда Союза художников России, который пройдёт в экспозиционном пространстве. Мероприятие пройдёт в Западном крыле Новой Третьяковки на Крымском Валу, 10.
Ранее директор Третьяковской галереи Елена Проничева заявила, что ретроспектива Николая Рериха в Новой Третьяковке и Алексея Боголюбова в Инженерном корпусе стали самыми посещаемыми выставками по итогам 2023 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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