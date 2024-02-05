Собянин объявил о начале приема работ на конкурс «Наследие моего района»
Прием заявок на VI городской конкурс детских рисунков «Наследие моего района» стартовал в столице, он продлится до 14 апреля включительно. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Участникам конкурса необходимо представить рисунки в формате А3, созданные гуашью или акварелью. Тему работы определяют сами конкурсанты: нарисовать можно любые объекты района, где живет участник, в том числе дома, памятники, церкви.
Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, популярность конкурса растет с каждым годом.
«В 2023-м москвичи прислали 3,5 тыс. рисунков. Всего за пять лет в конкурсе приняли участие больше 12 тыс. школьников, лауреатами стали около 800 детей», – рассказал градоначальник.
Организатором конкурса «Наследие моего района» выступает департамент культурного наследия столицы. Цель смотра – научить юных горожан внимательно и бережно относиться к наследию мест проживания, любить свой город, смотреть по-новому на привычную окружающую среду. Оценивать работы участников будет жюри, в которое войдут художники, педагоги, краеведы, архитекторы, деятели культуры и искусства.
Конкурсантов разделят на возрастные группы 7-11 и 12-15 лет и определят победителей в категориях «Любитель» (не занимающиеся дополнительно рисованием школьники) и «Профессионал» (юные москвичи, которые учатся рисовать). Все рисунки пройдут районный, окружной и городской этапы отбора. В конкурсе ежегодно появляются новые номинации. Так, в этом году участники поборются за победу в новых категориях «Памятники-герои», «Прогулка по парку», «Усадебный калейдоскоп», «Наукоград», «Литературная Москва», «Искусство в городе», «История в камне», «По пути с Москвой», «Жизнь внутри здания», «Лев-хранитель», «Москва Федора Шехтеля». Кроме того, для ребят с ограниченными возможностями здоровья действует номинация «Особый взгляд».
Лауреатам конкурса «Наследие моего района» вручат дипломы и памятные призы. Рисунки призеров городского этапа представят на выставке на одном из бульваров Москвы.
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